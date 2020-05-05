Ankaragücü'nde bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün bir futbolcusunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankara ekibinin dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yaptığı Covid-19 testlerinin sonucu bugün kulübe bildirildi.



MKE Ankaragücü Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcunun hastaneye yatırıldığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde: "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."