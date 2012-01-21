Ankaragücü nasıl kurtulur?





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Ankaragücü’nü dar boğazdan çıkarmak için bir maaşını bağışlayan ve kurtarma operasyonu başlatan CHP Ankara Milletvekili Ali Nazlıaka, iktidar ve muhalefet milletvekilleri, iş adamları ile teması yoğunlaştırdı. Milletvekillerini tek tek arayan ve destek isteyen Nazlıaka’nın, hesabına göre, takımın bu sezonu rahatlıkla kapatması için 200 bin liraya ihtiyacı var. Yani, TBMM’deki 30 Ankara milletvekili bir maaşını bağışlarsa 310 bin lira yapıyor. Bu parayla 14 maç rahatlıkla kurtarılıyor. Ankara milletvekillerinden kaçının elini cebine götürüp götürmeyeceği merak konusu.

Nazlıaka: 1910 yılından beri var



TBMM kulisinde, takıma para bulmak için elinden telefonu düşürmeyen Nazlıaka T24’e, taraftarın takım için elinden gelini yapmaya devam ettiğini ancak, siyasetçilerin ve iş adamlarının desteğinin şart olduğunu anlattı. İmece usulüyle doğal alındığını, birçok ihtiyacın giderildiğini anlatan Nazlıaka, “Bir önceki hafta yedek forma olmadığı için ıslak forma ile oynadılar. Çok zor bir dönemden geçiyor. Kampanyadaki amacım, Ankara’ya ve cumhuriyete de sahip çıkmak amacını güdüyorum. Ankaragücü geçmişi olan ve kurtuluş savaşı mücadelesindeki zor dönemde cephane ve silah taşıyan ve üreten çalışanların oynadığı bir kulüptür. Milli mücadelemizde de yeri var. Türkiye’nin en eski 4 takımından birisidir Ankaragücü 1910’dan beri var olan bir takım” dedi.



Nazlıaka, “Aslında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir sorumluluğu olmalıdır diye düşünüyorum” diyor ve yanlış yönetim yüzünden takımın bu hallere düştüğüne dikkat çekiyor.

‘Sandviç alacak paraları yok’



“Ankaragücülü olmak bir yaşam biçimidir ve gücünü taraftarlarından alıyor” diyen Nazlıaka, taraftarı, sporcusuyla takımı ‘müthiş bir aile’ diye tanımlıyor ve “Böyle bir aileyi kaderine terk ediyoruz. Ankaragücü’nün öncelikle yakın geleceğinin kurtarılması gerekir, şu anda sporcularımızın sandviç alacak paraları yok. Ücretleri ödenmiyor, icralık bir durumda. Oyuncuların özverisiyle, teknik ekibin de sevgisi ve kararlılığıyla azmiyle hala varlığını sürdürüyor.”

‘Parlamento ve iş dünyasından duyarlılık bekliyorum’



“Parlamento ve iş dünyasından da duyarlılık bekliyorum. İsimler açıklanmadan yardım etmeyi kabul edenler var. Önümüzdeki 14 maç için 200 bin TL yeterli oluyor aslında. Ankara milletvekili olmamın getirdiği bir sorumlulukla 102 yıllık tarihi olan bir takıma sahip çıkmak gerekir. 31 milletvekili var, ben bir maaşımı bağışladım, Herkes bir maaşını bağışlasın zaten 310 bin civarında bir yekûn tutuyor. Her türlü destek kabul. İlla maddi destek gerekmiyor. Hepimizin bu takıma sahip çıkmamız boynumuzun bir borcu.”



