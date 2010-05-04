'Ankaragücü maçı F.Bahçe'ye sattı'

T24 - Ankaragücü ve Fenerbahçe arasındaki polemiğe spor yazarı Hıncal Uluç da katıldı. Ankaragücü maçının Fenerbahçe'ye satıldığını iddia eden Uluç, "Ben Ankaragücü yöneticisi olsam ve Fenerbahçe ile bu maçı satma üzerine bir anlaşma yapmış olsam ancak böyle konuşurum ki millet şüphelenmesin!" diyerek Ayhan Atalay'a ağır bir suçlama yöneltti!..



Hıncal Uluç'ın o olay açıklamaları şöyle:



Fenerbahçe’nin Eskişehir karşısındaki performansı çok beğenildi. Neler söyleyeceksiniz?



Fenerbahçe medyasına hayranım. Bu maç Eskişehirspor – Fenerbahçe maçı değil de Galatasaray – Eskişehirspor maçı olsaydı ki oldu. Prekazi’nin attığı frikik gol hala konuşuluyor. Ama Alex’in, Ivesa’ya attığı frikik gol dillere destan… Prekazi o yılın frikik kralıydı. Alex bu sene ilk defa frikikten gol atıyor. Bütün bir sezon frikikten gol atamayan ayakları duran Alex frikikten gol atıyor. O frikiğin olduğu pozisyonda faul yok. Yaratılmış bir frikik ve Ivesa’nın yediği ikinci gol yenecek bir gol değil.





Siz Eskişehirspor’u bu kadar pasif ve ruhsuz oynarken seyrettiniz mi?



Fenerbahçe ezmedi. Bu maç Galatasaray – Eskişehirspor maçı olsaydı bu maçın kahramanı Galatasaray değildi. Hiçbir gazete Galatasaray, Eskişehir’i ezdi diye yazmazdı. Bütün gazeteler Ivesa ve maçın hakemini yazardı. Bütün mesele bu.



Hakem ile bir örnek vereyim. 32. dakikada Koray’a bir sarı kart çıkardı. O pozisyonu 100 tane hakeme gösterin ve sorun burada sarı kart çıkarır mısınız? Bülent Yıldırım’dan başka çıkarırım derlerse ben özür dilerim Bülent’ten. Bu kadar cömertçe çıkarılmış bir sarı kart.



3 dakika geçmeden ceza sınırında bulunan Selçuk, hatalı bir pas verdi. Bu hatalı pasta Eskişehir’in tehlikeli bir kontra atağı başladı. Selçuk o kontra atağı kesmek için faul yaptı. Adam kesme faulleri sarı karttır. Göstermedi. Nasıl yaptı faulü? Daldı sağ ayağıyla çelme taktı. Çelme takmak sarı kart. Göstermedi… Devam etti ve sol ayağıyla da tekme attı. Tekme atmak da sarı kart... Selçuk’un yaptığı bir faulün içinde üç tane sarı kartlık hareket var.



Üç dakika önce Koray’a sarı kart çıkaran Bülent Yıldırım hemen ardından bana sarı kart göster diye bağıran Selçuk’a sarı kart gösteremedi.



Fenerbahçe’nin son haftalardaki maçlarına bakın. Ceza sınırındaki oyuncuları tesadüfen kart görmüyor. Emre bu maçta kendini kontrol edemeyince beni alın işaret etti. Emre hakemi de sıkıntıya soktuğunu anladı ve çıkmak istedi.



Kaçıncı maçtır Fenerbahçe’ye puan getiren golleri rakip kaleciler akla hayale gelemeyecek şekilde yiyorlar.





Ankaragücü – Fenerbahçe karşılaşmasından önce Ankaragücü Asbaşkanı Ayhan Atalay’ın açıklamalarını nasıl buluyorsunuz?



- İpe sapa gelmez konuştu. Melih Gökçek bile rahatsız oldu. Melih Gökçek Ankaragücü’nün Onur Başkanı. Şunu düşündüm. Ben Ankaragücü yöneticisi olsam ve Fenerbahçe ile bu maçı satma üzerine bir anlaşma yapmış olsam ancak böyle konuşurum ki millet şüphelenmesin. Aklı başında bir kişinin konuşması değil bunlar. Bu kadar ipin ucunu kaçırmanın da bir amacı olması lazım.



Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Kasımpaşa’yı yendiği gibi Ankaragücü’nü de yendiği zaman kimse itiraz etmeyecek. Çünkü öyle bir zemin hazırlanıyor gibi geldi bana. Tatsız ve karanlık bir maç olacaktır.





Çarşamba günü Fenerbahçe – Trabzonspor arasında oynanacak kupa maçı hakkında neler düşünüyorsunuz?



- Kupayı Trabzonspor, ligdeki maçı Fenerbahçe alır diye komplo teorileri kuruluyor. Futbol olarak da mantıklı görünüyor. Ben Trabzonspor’un yerinde olsam bütün gücümü bu maçta kullanırım. Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansı yok. Senelerdir şampiyon olamayan Trabzonspor içinde kupanın önemi büyük.



Trabzonspor’un ana hedefi bu maç. Fenerbahçe’nin ana hedefinin ise lig maçı olduğuna göre. Trabzonspor bütün gücüyle oynayacak. Fenerbahçe ise oynadığı kadarıyla. Çünkü Fenerbahçe Ankaragücü engelini de aşarsa şampiyon çünkü. Daum, mümkün olduğu kadar yedek oyuncularını kullanacaktır. En iyi 11’ini riske etmeyecektir. Daum’un yerinde olsam Emre ve Alex’i bu maçta oynatmam. Trabzonspor kupayı, Fenerbahçe ligi alırsa bu normal bir sonuç.





