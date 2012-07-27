Ankaragücü ligden çekiliyor mu?

Ankaragücü kulübü yöneticilerinin TFF'ye müracaat ederek, bu yıl Bank Asya 1. Ligi'ne katılmak istemediklerine dair salı günü yazı verdiği iddia edildi.



Transfer yasağı koyulan ve ekonomik olarak çıkmazda bulunan Ankaragücü kulübünün, geçmiş yönetimlerden gelen borçları nedeniyle başı tamamen belaya girdi. Futbolculara 8 milyon TL, Ahmet Gökçek yönetiminin koyduğu 43 milyon TL'lik icra, yabancı futbolculara 4 milyon TL ve piyasaya olan borçları ile toplam 103 milyon TL civarındaki borçları nedeniyle Ankaragücü kulübü kapanma noktasına geldi. Mevcut yönetimin bu borçların altından kalkamadığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ederek bu yıl Bank Asya 1. Ligi'ne katılmak istemediklerine dair yazının salı günü TFF'ye verildiği iddia edildi.

Ankaragücü Kulübü Onursal Başkanı Cemal Aydın döneminden bir dosya, eski başkan Ahmet Gökçek döneminden üç dosya, Cengiz Topel Yıldırım'ın başkanlığı döneminden ise bir dosya FIFA'lık olmuştu. FIFA'nın, yabancı futbolcuların alacaklarının bir kısmının 19 Ağustos tarihine kadar ödenmesi konusunda Ankaragücü kulübüne bir uyarı yazısı gönderdiği ve ödenmemesi halinde ise 9 puanının silineceği belirttildiği öğrenildi.

Ankaragücü kulübü, gelirlerine el koyulmasının ardından başlayan süreçte kulübün yayın gelirlerinden ve TFF'den, Ahmet Gökçek yönetiminin koyduğu 43 milyon TL'lik icranın 23 milyon TL'sini geri almışlardı. Gökçek yönetimine 20 milyon TL borcu kalan ve diğer boçların da peş peşe gelmesi nedeniyle zor günler yaşayan yönetimin, bu borçlarla mücadele edebilmek için son çare olarak bir yıl lige katılmamak için TFF'ye müracaat ettikleri iddia edildi.