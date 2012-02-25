Ankaragücü küme düştü

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından başkent ekibi Ankaragücü, ligde küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından başkent ekibi Ankaragücü, ligde küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ev sahibi Karabükspor maça iyi başlayan taraf oldu. Öne geçmek için orta sahada üstünlüğü elinde bulunduran ve rakip kalede baskı burak Kardemir Karabükspor, yakaladığı pozisyonlarda ise son vuruşlarda etkisiz kaldı.

Buna karşılık sadece kontra atağı düşünen Ankaragücü, 18. dakikada Mehmet Çoğum'un yerine giren Serol Demirhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Genç Serol, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Tomic'in bakışları arasında direğe çarpan top, filelerle buluştu.

Bunun ardından ev sahibi Karabükspor, beraberliği kovaladı. İlk yarının son dakikalarında baskısını artıran Karabükspor, Jahic'in 45+2'de attığı golle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıya da iyi giren Kardemir Karabükspor, mücadelenin 65'inci dakikasında penaltı kazandı. Bu poziyonda topun başına geçen Florin Cernat, takımını 2-1 öne geçirdi.

Ancak genç oyunculardan kurulu konuk takım Ankaragücü, pes etmedi. 21 yaşındaki Aybars Garhan, 67'de maça yeniden dengeyi getirdi ve skorda 2-2'lik eşitliği sağladı. Zoru başarmak isteyen başkent ekibi, 71'inci dakikada ise 10 kişi kaldı. Maçtaki ikinci sarı kartını gören Veli Torun, takımını 1 kişi eksik bıraktı.

Bu dakikadan sonra konuk takımın direnci düştü. Genç ve tecrübesiz kadrosuna rağmen direnen Ankaragücü, 75'inci dakikada ise 3. golü kalesinde gördü. Karabükspor adına 2. golünü atan Jahic, maçın skorunu 3-2'ye getirdi.

Bu dakikadan sonra tamamen Kardemir Karabükspor'un kontrolünde geçen mücadele, Karabükspor'un 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Ankaragücü, bitime 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım.

Asırlık çınar devrildi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım Ankaragücü oldu.

Ligin 28. haftasında, bugün oynanan maçta, deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olan Ankara temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşti.

Ligde son sırada bulunan Ankaragücü bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı. Ligde küme düşme hattının hemen üstündeki bir maçı eksik Manisaspor'un 29 puanı bulunuyor.

Ankaragücü kalan 6 maçını da kazansa ve Manisaspor kalan 7 maçını da kaybetse bile, iki takım arasındaki ikili averajın Manisa ekibinin lehine olması nedeniyle Ankaragücü'nün ligde kalma şansı bulunmuyor.

Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda, ikinci ligde hedeflediği şampiyonluğa ulaşamamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, ''başkent ekibinin'' Birinci Lig'de yer alması gerektiği düşüncesinden hareketle çıkarılan kanun, Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesini sağlamıştı.

Ankaragücü o tarihten itibaren hiç düşmeden mücadelesini Süper Lig'de sürdürmüştü.

Kardemir Karabükspor: 3 - Ankaragücü

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hüseyin Sabancı, Emre Suna, Cevdet Kömürcüoğlu

Kardemir Karabükspor: Tomic, Birol, Cernat, Seriç, İlhan Parlak, Mabiala, Mehmet Yıldız (Dk. 90 Erkan), Hakan (Dk. 62 Bilal), Shelton (Dk. 81 Ragued), Jahic, Uğur

Ankaragücü: Bayram, Mert, Mehmet Çoğum (Dk. 18 Serol), Bilal (Dk 89 Sinan), Atilla, Veli, İshak, Orhan (Dk. 77 Gökhan), Ümit, Gürkan, Kaan

Gol: Dk. 45 dakika Jahic, Dk. 64 Cernat (penaltıdan), Dk. 74 Jahic (Kardemir Karabükspor), Dk. 20 Serol, Dk. 66 Atilla (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 12 Jahic, Dk 42. Cernat (Kardemir Karabükspor), Dk. 63 Ümit, Dk. 64 Bayram, Dk. 66 Atilla ve Veli (Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Dk. 70 Veli (Ankaragücü)