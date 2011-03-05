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Spor

ANKARAGÜCÜ KONYASPOR'A ACIMADI KONYA (A.A)

05 Mart 2011 18:28

-ANKARAGÜCÜ KONYASPOR'A ACIMADI KONYA (A.A) - 05.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 yendi. 59. dakikada Murat Duruer'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti. 73. dakikada Adnan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Özden güçlükle çıkardı.  77. dakikada Murat Duruer'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Rajnoch'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 84. dakikada Rajnoch'un ortasında topa iyi yükselen Özgür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 86. dakikada Gabric'in soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Bednar'ın kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çıkardı.  Karşılaşma 2-0 sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx Konyaspor: Pawelek x, Mehmet Sedef x (Dk. 81 Veli x), Zayatte x, Kere xx, Hakan xx, Gökhan xx, Barbaros x (Dk. 46 Ali Dere xx), Adnan xx, Murat Tosun xx, Grajciar xx (Dk. 46 Tazameta x), Robak x  Ankaragücü: Özden xx, Uğur xx, Rajnoch xx, Aydın xx, Klukowski xx, Gabric xxx, Sapara xxx (Dk. 71 Kağan xx), Adem xx, Murat Duruer xxx (Dk. 83 Özgür x), Vittek xxx (Dk. 66 Bednar xx), Sestak xx Goller: Dk. 2 ve 31 Gabric (Ankaragücü) Sarı Kartlar: Dk. 19 Gabric, Dk. 88 Özgür (Ankaragücü), Dk. 43 Grajciar, Dk. 58 Kere, Dk. 66 Adnan (Konyaspor)

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