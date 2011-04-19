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ANKARAGÜCÜ KARARI 28 NİSAN'DA ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 18:57

-ANKARAGÜCÜ KARARI 28 NİSAN'DA ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, Ankaragücü kongrelerinin iptali davasına ilişkin kararını 28 Nisan'da açıklayacak. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Ankaragücü'nde Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği 30 Ağustos 2009 tarihli olağanüstü genel kurul ile 3 Ocak 2010 tarihli genel kurulu iptal etmesinin ardından temyiz duruşması Yargıtay 7. Hukuk Dairesinde yapıldı. Duruşmaya, Ankaragücü Kulübü'nün avukatı Mustafa Asım Kahyaoğlu ile karşı tarafın avukatları Boğaçhan Çağatay, Özgür Ramazan Kavak ve Nuran Zeynep Polat katıldı. Avukat Kahyaoğlu, yerel mahkemenin iptal kararlarının bozulmasını talep ederken karşı tarafın avukatları ise onama kararı verilmesini istedi. Tarafların beyanlarını alan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, kararını 28 Nisan'da açıklayacak.

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