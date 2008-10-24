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Spor

Ankaragücü Karaman'a emanet

Ankaragücü'nde Hakan Kutlu'nun istifasıyla boşalan teknik direktörlüğe Ünal Karaman getirildi.

24 Ekim 2008 03:00


Ankaragücü'nde Hakan Kutlu'nun istifasıyla boşalan teknik direktörlüğe Ünal Karaman getirildi.


Hakan Kutlu'nun istifasının ardından 4 teknik adamla görüşmeler yapan Ankaragücü Yönetimi, Ünal Karaman ile anlaştı.

Ankaragücülü yöneticiler, Hikmet Karaman, Ümit Kayıhan ve Güvenç Kurtar ile görüşmüş, ancak anlaşma sağlayamamıştı. Bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında Ünal Karaman isminin ön plana çıktığı ve tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmenin ardından kesin anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Ünal Karaman'ın Cuma günü yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

CEMAL AYDIN BIRAKIYOR

Öte yandan Ankaragücü Külübü Başkanı Cemal Aydın'ın istifa edeceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre 24 Ekim Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyecek olan Aydın'ın istifa kararını açıklayacağı ve kulübe onursal başkan olacağı öğrenildi. Aydın'ın yerine ise başkan vekili Serdar Özersin'in getirileceği bildirildi.

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