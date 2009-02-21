Ankaragücü Jaba ile güldü

Şampiyon kim olur?

MAÇTAN DAKİKALAR

Gaziantepspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Ankaragücü, Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk oldu.Karşılaşmanın ilk dakikalarında yenik duruma düşen başkent ekibi, Semavi ve Jaba'nın golleriyle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.İlk dakiklar karşılıklı ataklarla geçilirken, 14. dakikada İskender'in kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1-0 öne geçti.Yenik durumu düştükten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kalesine daha etkili gelmeye başlyan Ankaragücü, aradığı golü 43. dakikada Semavi ile buldu.Kalan sürede başka gol olmazken, ilk yarı 1-1 sona erdi.İkinci yarıya daha iyi başlayan başkent ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kalesinde önemli pozisypnlar yakaladı.Ankaragücü, 76. dakikada sahneye çıkan Jaba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçti.Maç sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran sarı-lacivertliler, sahadan da 2-1 galip ayrılarak puanını 21'e çıkardı.Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Abdullah Yılmaz, İsmail Köse, Mehmet Metinİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Ali, Kus, Cesario, Barbosa, Gökhan Süzen, Efe, Tjikuzu, Serhat, Erman, İskender, AdrianoAnkaragücü: Serkan, Elyasa, Burak, Luiz Henrique, İlkem, Jaba, Barbaros, Kerem, Murat, Semavi, De NigrisGoller: Dk. 14 İskender (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 43 Semavi, Dk. 76 Jaba (Ankaragücü)Sarı kart: Dk. 19 Jaba (Ankaragücü)5. dakikada soldan Erman'ın ortasında, ceza alanı içinde İskender'in vuruşunda top üstten auta çıktı.6. dakikada Kerem'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Mehmet Ali'de kaldı.13. dakikada Kerem'in pasıyla soldan ceza alanına giren Semavi'nin çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.14. dakikada soldan Erman'ın ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top havalanıp, rüzgar nedeniyle yön değiştirdi. İskender'in kafa vuruşunda ileri doğru hamle yapan kaleci Serkan'ın üzerinden meşin yuvarlak filelere gitti: 1-016. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Murat'ın vuruşunda, top kaleci Mehmet Ali'de kaldı.39. dakikada Erman'ın soldan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan İskender'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.43. dakikada soldan ceza alanına giren Semavi, daralan açısına rağmen sol çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Mehmet Ali'nin üzerinden topu filelere göndererek, eşitliği sağladı: 1-1Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.