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Spor

Ankaragücü ile Trabzonspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Ankara'daki maçta 2-2 berabere kaldı

26 Ağustos 2018 00:14

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Ankara'daki maçta 2-2 berabere kaldı.

17. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moulin'in vuruşunda, savunmadan seken top El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

19. dakikadaki Trabzonspor atağında, sağ taraftan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Hopf topu kornere çeldi.

28. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın kafayla aşırdığı topa altıpas içinde yine kafayla vuran Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

43. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Erdem Özgenç'in sağ kanattan verdiği pasla penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Faty, yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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