Ankaragücü ile 91. maç



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe yarı karşı karşıya gelecek. İki takım bu karşılaşmayla lig tarihinde 91. kez kozlarını paylaşacak.





Ankaragücü ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte lig tarihinde 91. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 90 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 58-7 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 25 maçta da eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı toplam 163 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 54 golle karşılık verebildi.



İki takım arasında geçen sezon yapılan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul 2-0 galip gelmiş, Ankara'daki maç 0-0 sonuçlanmıştı.



Ankaragücü, 15 Mayıs 2005 tarihinde 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra oynadığı 6 maçta da galip gelemezken, bu süre içinde 5 kez yenildi, 1 kez berabere kaldı.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde şimdiye dek Ankara'da 44 kez karşılaştı.



Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 25-5 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 14 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 76, Ankaragücü 30 gol attı.



Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2004-2005 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla elde etti.



Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 7 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.

