-ANKARAGÜCÜ GOL YAĞDIRDI ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, sahasında Bucaspor'u 5-3 yendi. 51. dakikada rakip savunmadan üst üste çalımlarla kurtulan Vittek'in vuruşunda kaleci Atilla'nın çeldiği topu önünde bulan Murat, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-2 55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Uğur, Erkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Vittek, takımını bir kez daha öne geçiren golü filelere gönderdi: 3-2 58. dakikada Erkan'ın sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Ediz, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3 60. dakikada Doğan topu kafayla Vittek'in önüne indirdi. Bu futbolcunun, meşin yuvarlağın gelişine yaptığı vuruşta, top az farkla auta gitti. 86. dakikada Murat'ın sol taraftan yaptığı ortada Uğur meşin yuvarlağı kafayla kale sahası içine gönderdi. Topu son olarak önünde bulan Metin, takımını öne geçiren golü kaydetti: 4-3 90+1. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Özgür, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-3 Karşılaşma, Ankaragücü'nün 5-3 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Ankaragücü: Senecky xx, Uğur xx, Rajnoch xx, Aydın xx, Özgür xx, Adem xxx, Gabriç xx, Kağan xx, Murat xxx, Vittek xx (Dk. 89 Ergin ?), Doğan x (Dk. 72 Metin xx) Bucaspor: Atilla xx, Serkan xx (Dk. 49 Ahmet xx), Onur xx, Orhan x (Dk. 39 Ediz xx), Erkan xxx, Leko xx, Sercan xx, Jebrin xxx, Ragıp xx, Musa xx, Ali x (Dk. 84 Zafer x) Goller: Dk. 18 ve 51 Murat, Dk. 55 Vittek (penaltıdan), Dk. 86 Metin, Dk. 90+1 Özgür (Ankaragücü), Dk. 30 Jebrin, Dk. 45 Erkan, Dk. 58 Ediz (Bucaspor) Sarı kartlar: Dk. 44 Aydın, Dk. 66 Rajnoch, Dk. 88 Vittek (Ankaragücü), Dk. 45 Erkan (Bucaspor)