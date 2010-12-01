-ANKARAGÜCÜ GENEL KURUL DAVASI 15 ARALIK'A KALDI ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Ankaragücü'nde Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği 30 Ağustos 2009 tarihli genel kurulun iptali talebiyle açılan davada kulüp avukatı, genel kurulun mevzuata uygun olup olmadığı konusunda, spor ve dernekler hukuku alanlarında uzman bilirkişilerden yeniden rapor alınmasını istedi. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davacılar eski Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Erkin Karaözbek, Mehmet Demirciler, Metin Veziroğlu ve Mehmet Aymelek'in avukatları ile kulüp avukatı katıldı. Ankaragücü Kulübünün avukatı Mustafa Asım Kahyaoğlu, dilekçe sunarak, dosyada karar verilecekse Ankaragücü Kulübünde bir dönem başkanlık yapan Cemal Azmi Aydın, Cengiz Topel Yıldırım ve İbrahim Kısacık'ın kulübe kayyum olarak atanmasını ve dosyanın yetkili sulh hukuk mahkemesine gönderilmesini istedi. Davacıların avukatları ise ''genel kurulun iptalinin gerektiği'' yönündeki bilirkişi raporunun yeterli olduğunu savunarak, davada karar verilmesini talep ettiler. Tekrar söz alan Kahyaoğlu, bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu söyledi ve spor hukuku ve dernekler hukuku alanlarında uzman 2 kişilik bilirkişi heyetinden yeniden rapor alınmasını istedi. Hakim Ömer Kızılkaya, bilirkişi raporu alınıp alınmaması ve kulüp avukatının itirazlarının değerlendirilmesi için dosyanın tetkike alınmasına karar vererek, duruşmayı 15 Aralık 2010 saat 09.15'e erteledi. -BİLİRKİŞİ RAPORU- Daha önce alınan bilirkişi raporunda, özetle, ''usulüne uygun olmayan 400 kişinin genel kurula iştiraklerinin sağlandığı, genel kurulun iradesinin hukuka uygun şekilde ortaya çıkmadığı, dolayısıyla genel kurulun, 400 üyenin katılımı anından itibaren yok hükmünde olduğu, seçimlerin de hukuken hiçbir geçerliliğinin olmadığı'' kaydedilmişti. Raporda, ''genel kurulun iptalinin gerektiği, dernek üyesi olmayanların yönetici seçilemeyecekleri, seçilen yöneticilerin geçerliliğinin bulunmadığı, söz konusu 400 üyenin katılımıyla gerçekleşen 3 Ocak 2010 tarihli genel kurulun da yeterli çoğunluk sağlanmadan toplandığı ve bu nedenle iptalinin gerektiği'' ifade edilmişti.