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Spor

Ankaragücü, Fatih Terim'i getirmek istiyor

Ankaragücü yönetiminin, Ümit Özat’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile görüşeceği öğrenildi.

25 Şubat 2011 02:00

T24 - Ankaragücü yönetiminin, Ümit Özat’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile görüşeceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırma kararı alan Ankaragücü yönetimi, bu görev için 3 isim belirledi. Fatih Terim, Mesut Bakkal ve Hakan Kutlu isimleri üzerinde duran yönetim, önceliği Fatih Terim’e veriyor. Kulüp başkanı Ahmet Gökçek ve yönetici Ayhan Atalay, bugün Fatih Terim ile bir görüşme yapacak. Sarı lacivertliler, Terim’den olumsuz yanıt almaları durumunda Mesut Bakkal’a yönelecek.

Bu arada, başkent temsilcisinde yönetimin, Mesut Bakkal ile her konuda anlaştığı, ancak teknik direktör konusundaki kararın, Terim ile yapılacak görüşmenin ardından verileceği bildirildi.

Ankaragücü yönetimi, dün teknik direktör Ümit Özat ile yarın oynanacak Gençlerbirliği maçının ardından yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Terim, teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlamıştı.

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