-Ankaragücü eski yönetiminden açıklama ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Ankaragücü eski yönetimi, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 30 Ağustos 2009 tarihinde yapılan genel kurulda alınan bütün kararları ''yok hükmünde'' saymasının ardından, konunun düzeltmesi için yaptığı başvuruyu iptal etti. Başkent ekibinin eski yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin almış olduğu kararın düzeltilmesi talebi, ileride sorun olmaması, yeni bir kaos yaşanmaması ve Ankaragücü'nün önünün kapatılmaması adına, geri çekilmiştir.''