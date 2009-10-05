Ankaragücü en golcüler arasına girdi

Turkcell Süper Lig'de sahasında yenilgisiz Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek gol sayısını 12'ye yükselten Ankaragücü, ligdeki en golcü takımlar arasında 5. sıraya yükseldi.

Ligin 7 haftalık bölümünde toplam 9 gol atan başkent temsilcisi, 8. haftada sahasında konuk ettiği ligin yenilgisiz takımlarından Galatasaray'ı 3 farklı sonuçla geçerken, gol sayısını 12'ye yükseltti.

Galatasaray, 20 golle ligin en golcü takımı olma özelliğini taşırken, sarı-kırmızılıları, 17 golle Fenerbahçe, 15'er golle Trabzonspor ve Bursaspor, 12 golle de Ankaragücü takip ediyor.

Ankaragücü'nün ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde aldığı sonuçlar şöyle:

1. hafta: Diyarbakırspor-Ankaragücü: 2-2

2. hafta: Ankaragücü-Manisaspor: 1-1

3. hafta: Bursaspor-Ankaragücü: 1-0

4. hafta: Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

5. hafta: Antalyaspor-Ankaragücü: 1-0

6. hafta: Ankaragücü-Gençlerbirliği: 1-2

7. hafta: Gaziantepspor-Ankaragücü: 1-3

8. hafta: Ankaragücü-Galatasaray: 3-0