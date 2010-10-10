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Spor

ANKARAGÜCÜ, BUGSAŞ SPOR'U 7

10 Ekim 2010 22:43

-ANKARAGÜCÜ, BUGSAŞ SPOR'U 7-0 YENDİ ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Hazırlıklar çerçevesinde Spor Toto 2. Lig takımlarından BUGSAŞ Spor ile hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. 30'ar dakikadan 3 devre halinde oynanan karşılaşmada Ankaragücü'nün gollerini Mehmet Çakır (3), Turgut (2), Uğur, Yener (kendi kalesine) attı. Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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