-ANKARAGÜCÜ BORÇLARI YÜZÜNDEN HEDEFİNE ULAŞAMIYOR ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, eski yönetimden devraldıkları borçlar yüzünden hedeflerini gerçekleştirmekte zorlandıklarını söyledi. Sarı-lacivertli kulübün ilerleyen yıllardaki hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gökçek, ''Biz göreve gelmeden önce kulüpteki tablo bambaşkaydı. Takım, hem maddi hem de manevi anlamda büyük sorunlar yaşıyordu. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak istiyorduk. Ancak eski yönetimin bıraktığı borçları ödemekten, istediğimiz tabloyu bir türlü oluşturamadık. Amacımız ilk önce kulübü belli bir refah seviyesine çıkarabilmek'' dedi. Yönetim olarak kulübü sıfırdan değil, eksiden devraldıklarını kaydeden Gökçek, ''Ankaragücü her sene üstüne koyarak ilerleyecek. Kulübü düştüğü bu zor durumdan kurtarıp ilerlemek adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bizden önceki yönetim hala çalışmalarımızla ilgili olarak çeşitli yorumlarda bulunuyor. Kendileri takıma geçen sene Bursa'da kamp yaptırdıkları Kervansaray Oteli'nin parasını ödememişler. Ayrıca yine geçen sene yaptıkları sezon açılışı töreninde hiç bir ödeme yapmamışlar. Bir şeyleri para ödemeyerek yapmak kolay. Önemli olan yaptığınız harcamaların arkasında durabilmektir'' diye konuştu. ''Borç batağında olan, FIFA'da bir çok borç dosyası bulunan Ankaragücü'ne, Vittek ve Geremi gibi dünyaca ünlü futbolcuları getirdik'' diyen Ahmet Gökçek, ''Bu tür önemli yıldızları kadronuza katmak kolay olmuyor. Siz transfer teklifi yaptığınızda hemen başarılarınıza ve ligdeki konumunuza bakıyorlar. Ligde alt sıralarda mücadele eden ve bu kadar zorlukları olan bir kulübe önemli transferler yapmayı başardık. Kadromuzda yer alan bütün yabancı futbolcular kendi ülke milli takımlarında forma giyiyor. Bu çok önemli bir konu. Türkiye'deki başka hiçbir kulüp bunu başaramıyor. Bu da yönetimin başarısı'' ifadelerini kullandı. -''HOCAMIZA GÖSTERİLEN TEPKİLER ÇOK HAKSIZ''- Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat'a karşılaşmalarda gösterilen tepkilerden dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Gökçek, şunları söyledi: ''Hocamıza gösterilen tepkiler çok haksız. Zaten dikkatli bakıldığında hocamıza sadece bir grup tepki gösteriyor. Onların da bunu hangi amaçla yaptığını bir türlü anlayamıyorum. Hocamızın kimseyle sıkıntısı yok. Teknik direktörümüzün taraftarlarımıza, 'çapulcu' dediği yönünde iddialar var. Bu durum hiç bir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bunun gerçekliğini kanıtladıkları anda hem ben hem de Ümit Özat istifa edecek. Ortaya bu tür söylemler atarak kulübümüzün ve takımımızın huzurunu kaçırmaya çalışıyorlar. Bu kadar iyi niyetle çalışan bir yönetime ve teknik direktöre gösterilen tepkilerin bir kaç kişi tarafından yapıldığına inanıyoruz. Zaten böyle olduğuna inanmasak görevi bırakırız. Takımımıza her zaman destek olan ve onların arkasında duran kişiler gerçek Ankaragücü taraftarıdır.'' -SARAY TESİSLERİ ÜNİVERSİTELERE AÇILIYOR- Ahmet Gökçek, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile görüşmelerde bulunduklarını, ve bu bölümde okuyan öğrencilerin yakın bir gelecekte Saray Spor Tesisleri'nden yararlanacaklarını söyledi. Konuyla ilgili olarak Gazi Üniversitesi ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Gökçek, ''Gazi BESYO'nun Saray Spor Tesisleri'nde çalışma yapmasını çok isteriz. Bu konuda üniversite yönetimiyle ortak çalışmalar başladı. Saray Spor Tesisleri, hem tesis olarak hem de eleman olarak bir spor akademisinin derslerini rahatlıkla uygulayabileceği teknolojiye ve donanıma sahip. Gazi Üniversitesi de spor alanında önemli bir kurum. Bizler de onların tecrübeli öğretim elemanlarından yararlanmayı düşünüyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.