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Spor

Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı

İSTANBUL / DHA Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Kongo Milli Takımı'nın kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı

19 Haziran 2018 19:12

İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Kongo Milli Takımı\'nın kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Başkent takımı, Kongo\'lu kanat oyuncusu Thievy Bifouma\'yı formayı giydirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; \"Kongo Milli Takımı\'nın başarılı kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma, Ankaragücü\'müz ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. Haber detayları ve Bifouma\'nın açıklamaları birazdan sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır\" ifadeleri kullanıldı.

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