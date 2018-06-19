Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı

İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Kongo Milli Takımı\'nın kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Başkent takımı, Kongo\'lu kanat oyuncusu Thievy Bifouma\'yı formayı giydirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; \"Kongo Milli Takımı\'nın başarılı kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma, Ankaragücü\'müz ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. Haber detayları ve Bifouma\'nın açıklamaları birazdan sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır\" ifadeleri kullanıldı.

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