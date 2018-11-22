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Spor

Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı yarın belli olacak

Karşılaşma Afyon Zafer Stadı'nda oynanabilir Ercan ATA / ANKARA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı konuk edecek

22 Kasım 2018 21:20

Karşılaşma Afyon Zafer Stadı\'nda oynanabilir

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında MKE Ankaragücü Beşiktaş\'ı konuk edecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 19:00\'da oynanacak.
Daha önce Osmanlı Stadyumu\'nda oynanacağı açıklanan mücadele, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak. Osmanlı Stadı\'nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse Cumartesi aynı saatte başlayacak olan maçın Afyon Zafer Stadyumu\'nda oynanması kuvvetli ihtimal. Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF maç planlama birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir. 

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

- Osmanlı ve Afyon\'daki statların zeminlerinin fotoğrafları

(FOTOĞRAFLI)

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