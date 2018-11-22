Ankaragücü-Beşiktaş maçı Afyon'da oynanabilir

Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın cumartesi günü saat 19:00'da Osmanlı Stadyumu'nda oynanacağı açıklanmıştı. Ancak stadın zemini nedeniyle mücadele Afyon'da oynanabilir.

Daha önce Osmanlı Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan mücadele, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak.

Osmanlı Stadı'nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse Cumartesi aynı saatte başlayacak olan maçın Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanması kuvvetli ihtimal. Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF maç planlama birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir.