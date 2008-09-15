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Spor

Ankaragücü beraberliğe sevinmedi

15 Eylül 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde, teknik direktör Hakan Kutlu, ''Kazanabilirdik, 1 puana sevinemedik'' dedi.

Kutlu, Gaziantepspor deplasmanında takımın çok iyi mücadele ettiğini ve 3 puanı kaçıran taraf olduklarını belirterek, ''İki kez yenik duruma düşmemize rağmen takımın kazanma azmi ve hırsı, beni son derece memnun etti. İki hafta da 6 puan almış, evinde Fenerbahçe'yi, deplasmanda ise Ankaraspor'u yenerek dikkatleri üzerine çeken Gazaintepspor karşısında hedefimiz 3 puandı.

İyi başladığımız maçta basit bir hatadan dolayı golü yedik ve geriye düştük. 90 dakika boyunca maçı kazanmak için sahada çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü vardı. Beraberlik golünü uzatma dakikalarında bulduk. Daha erken bulabilseydik sahadan galip ayrılan taraf olurduk'' diye konuştu.

Karşılaşmada çıkan 4 kırmızı kartı da değerlendiren Hakan Kutlu, ''Bana göre çıkan kartların tümü doğruydu. Kartların tümü futbolcu kardeşlerimizin basit hatalarından. Oyuncularımızı uyaracağım. Hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları çok iyi maç yönetti.

Kendilerine perşembe günü yönetecekleri UEFA Kupası maçında başarılar diliyorum. Bizim için Gaziantepspor maçı geride kaldı. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını düşünüyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

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