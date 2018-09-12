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Spor

Ankaragücü, Afyon'da sahaya çıkacak

Ercan ATA - ANKARA / DHA Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun 5'inci haftadaki iç saha maçını Afyonkarahisar'da oynayacak

12 Eylül 2018 20:01

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun 5\'inci haftadaki iç saha maçını Afyonkarahisar\'da oynayacak. Başkent ekibi, 15 Eylül Cumartesi günü saat 17:00\'de Akhisarspor\'la Afyon Zafer Stadyumu\'nda karşı karşıya gelecek.
Yapımı devam eden Eryaman Stadyumu\'nun yeni sezon başına yetişememesi ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nun yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Ankaragücü\'nün iç saha maçlarını Afyon Zafer Stadyumu\'nda oynaması kararlaştırılmıştı.
Ligdeki 2 iç saha maçını Osmanlı Stadı\'nda oynayan Ankaragücü, 3\'üncü iç saha maçında ise Afyonkarahisar\'da sahaya çıkacak.

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