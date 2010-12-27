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Spor

ANKARAGÜCÜ 5 FUTBOLCUYLA YOLLARINI AYIRDI ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 19:43

-ANKARAGÜCÜ 5 FUTBOLCUYLA YOLLARINI AYIRDI ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Ankaragücü, Muhammed Hanifi Yoldaş, Mehmet Çakır, Hürriyet Gücer, Meye ve Murat Duruer ile yollarını ayırdı Ankaragücü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik heyetin raporu doğrultusunda Muhammed Hanifi Yoldaş, Mehmet Çakır, Hürriyet Gücer, Meye ve Murat duruer ile yollarını ayırdıklarını söyledi. Yurtgüven, 5 futbolcuya da kulübe yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ederek, ''Teknik heyetin raporu doğrultusunda böyle bir karar alındı. Kendilerinden kulüp bulmalarını istedik. Bundan sonraki spor yaşamlarında kendilerine başarılar diliyoruz. Transfer politikamızı teknik heyetin raporu doğrultusunda yürüteceğiz'' diye konuştu.

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