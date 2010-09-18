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Spor

ANKARAGÜCÜ 3 PUANI ALDI ANKARA (A.A)

18 Eylül 2010 22:58

-ANKARAGÜCÜ 3 PUANI ALDI ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. 55. dakikada üst üste çalımlarla ceza sahasına ilerleyen Yekta'nın pasında topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Özden yatarak tehlikeyi önledi. 58. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Sapara, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 63. dakikada Theo'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Meye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 64. dakikada orta sahadan kaptığı topla rakip ceza alanına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Özgür, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak kaleci Murat'ta kaldı. 67. dakikada Meye'nin sağ taraftan yaptığı ortada Dos Santos, ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: (3-0). 78. dakikada Korhan'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. 84. dakikada Uğur'un pasıyla topla buluşan Vittek'in ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 90. dakikada Vittek'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Uğur'un vuruşunda, kaleci Murat meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Aynı dakika içinde Theo'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşta, Murat topu bir kez daha kornere çeldi. Karşılaşma, Ankaragücü'nün 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Ekrem Kan xxx, Serkan Akarca xxx Ankaragücü: Özden xx, Güven xx (Dk. 64 Uğur xx), Rajnoch xxx, Muhammet xx, Klukowski xx, Theo xxx, Adem xx, Gabric x (Dk. 34 Özgür xx), Sapara xxx, Metin xx (Dk. 54 Meye xx), Vittek xx Kasımpaşa: Murat x, Keller xx, Dos Santos x, Barış x, Sancak xx, Tjikuzu x, Varela x (Dk. 46 Korhan x), Yekta x, Dimitrov xx (Dk. 46 Ergün x), Bebbe x, Gökhan x (Dk. 74 İsa x) Goller: Dk. 45 Metin, Dk. 58 Sapara, Dk. 67 Dos Santos (kendi kalesine) (Ankaragücü) Kırmızı kartlar: Dk. 56 Bebbe, Dk. 81 Sancak (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 20 Tjikuzu, Dk. 36 Varela (Kasımpaşa), Dk. 53 Güven (Ankaragücü)

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