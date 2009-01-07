Ankaragücü 3 puanı aldı



Fortis Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta maçında Ankaragücü evinde TFF 2. Lig ekibi Tokatspor'u 1-0 mağlup etti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın tek golü 81. dakikada Burak'tan geldi.



İlk iki maçında puanla tanışamayan Ankaragücü bu galibiyetle ilk puanlarıyla tanışıp iddiasını son maçlara taşırken, Tokatspor ikinci maçı sonrasında 1 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Yılmaz'ın sert vuruşunda, kaleci Mehmet, topa 2 hamlede sahip oldu.

14. dakikada Şamil'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Bülent'in kafayla ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol olarak geçerli sayılmadı.

20. dakikada Barbaros'un ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Murat Dururer ile verkaç yapan Metin'in vuruşunda, kaleci Mehmet gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Mehmet Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Ankaragücü savunmasından atılan uzun pasta Adem'in kafasıyla kalecisine göndermek istediği top, yan direğe çarparak kornere gitti.



İKİNCİ YARI

53. dakikada Gökalp'in sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Bülent dokundu, ancak meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada Murat Duruer'in pasıyla ceza alanında hareketlenen Jaba'dan önce kaleci Mehmet pozisyona müdahale ederek tehlikeyi önledi.

74. dakikada ceza alanı içinde Jaba'nın kafayla indirdiği topu düzelten Metin'in vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

77. dakikada Taner'in sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topu kontrol eden Sinan'ın sert şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

81. dakikada Tokatspor ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Jaba'nın ortaladığı topu Burak kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmayı Ankaragücü 1-0 kazandı.





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Çınar, Cemal Bingül, Mustafa İspiroğlu

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Mustafa, Burak, İlkem, Metin, İbrahim, Barboros (Dk. 46 Jaba), Mert, Murat Duruer (Dk. 72 Murat Erdoğan), Mehmet (Dk. 83 Iglesias)

Tokatspor: Mehmet, Ferhat, Şahin, Adem (Dk. 37 Fatih), Gökalp, Ahmet, Ersan, Şamil, Taner, Bülent (Dk. 80 Mahmut), Mustafa (Dk. 64 Sinan)

Gol: Dk. 81 Burak (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Elyasa, Dk. 71 Mert (Ankaragücü), Dk. 59 Fatih, Dk. 61 Şahin (Tokatspor)









