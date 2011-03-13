-ANKARAGÜCÜ: 3 - GALATASARAY: 2 ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, Galatasaray'ı 3-2 yendi. 48. dakikada Stancu'nun yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta kaleci Özden yatarak, topu tek hamlede kontrol etti. 49. dakikada Sapara'nın kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde iyi yükselen Rajnoch'un kafa vuruşunda top direğe çarparak, auta gitti. 52. dakikada Sapara'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Klukowski topu arkaya aşırttı. Arka direkte iyi yükselen Sestak'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1 62. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza alanına girerken topla buluşan Aydın'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu defans uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Pino'nun önünde kaldı. Pino, topu hafif sağa çekip mükemmel bir şutla filelere gönderdi: 1-2 69. dakikada Barış'ın yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta kaleci Özden topu iki hamlede kontrol edebildi. 71. dakikada Uğur'un sağdan kale alanı içine gönderdiği topa kaleci Zapata ile Neill'in anlaşmazlığı sonrasında Sapara, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde önünde buldu. Bu futbolcu çok kötü bir vuruş yapınca top üstten auta çıktı. 79. dakikada Klukowski'nin sağdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Doğan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 86. dakikada sağdan ceza alanına gelen topu ön direkte Bednar arka direğe aşırttı. Arka direkteki Sestak ilk golde olduğu gibi topa kafayı vurdu ve kaleci Zapata'ya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-2 88. dakikada kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Sestak'ın vuruşunda top Zapata'nın solundan ağlara gitti: 3-2 Karşılaşma, Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Volkan Narinç xx Ankaragücü: Özden x, Uğur xx, Rajnoch xx, Zewlakow xx, Klukowski xx, Gabriç x (Dk. 65 Bednar x), Adem x, Sapara xx, Serdar x (Dk. 65 Özgür x), Sestak xx, Fatih x (Dk. 79 Doğan x) Galatasaray: Zapata x, Neill x, Servet xx, Hakan x, Çağlar xx (Dk. 80 Mustafa x), Aydın xx, Stancu x (Dk. 66 Barış x), Cana x, Ayhan x, Pino xxx (Dk. 82 Arda x), Kewell x Goller: Dk. 32 Aydın, Dk. 62 Pino (Galatasaray), Dk. 52, Dk. 86 ve Dk. 88 Sestak (Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 33 Adem, Dk. 83 Uğur (Ankaragücü), Dk. 44 Cana, Dk. 74 Çağlar, Dk. 89 Ayhan (Galatasaray)