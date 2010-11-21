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Spor

ANKARAGÜCÜ: 2

21 Kasım 2010 21:22

-ANKARAGÜCÜ: 2 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2 ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2 berabere kaldı. 48. dakikada İbrahim'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top direğin az farkla yanından auta gitti. 50. dakikada Sapara'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Aydın, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0 54. dakikada Uğur'un sağ taraftan yaptığı ortada savunmadan önce davranan Doğan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 63. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İbrahim, kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 64. dakikada Cihan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Tum, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2 66. dakikada Kağan'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Oğuzhan gole izin vermedi. 86. dakikada İbrahim'in pasıyla sol taraftar ceza alanına giren Tum'un vuruşunda, kaleci Senecky gole izin vermedi. Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Serdar Akçer xx Ankaragücü: Senecky xx, Uğur xx, Rajnoch xx, Aydın xxx, Murat xx, Theo xx, Gabric x (Dk. 62 Mehmet x), Sapara xx, Kağan xx (Dk. 83 Metin x), Güven x (Dk. 70 Özgür x), Doğan xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Cihan xxx, Serhat xx, Mahmut xx, Ekrem xx, Zeki xx, Efe xx (Dk. 76 Gökhan x), İbrahim xxx, Holmen xx, Tum xx (Dk. 89 Abdülkadir ?), Tevfik xx (Dk. 79 İskender x) Goller: Dk. 50 Aydın, Dk. 54 Doğan (Ankaragücü), Dk. 63 İbrahim, Dk. 64 Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

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