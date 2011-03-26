-ANKARAGÜCÜ 19 NİSAN'I BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, ''19 Nisan'da Yargıtay kararı onarsa, bizim üyeliğimiz düşeceği için bırakmak zorunda kalacağız. Şayet Yargıtay kararı onamazsa, önümüzdeki sezondan itibaren herkesin severek izleyeceği bir takım haline geleceğiz'' dedi. Ahmet Gökçek, Ümit Özat'a takıma ve kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, ''Ben göreve getirdiğim hocayla uzun süreli çalışmaktan yanayım. Bu benim çalışma prensibimdir. Ümit hocayla da uzun süreli çalışmak için anlaştık. Kendisi başarılı da bir hocaydı. Ancak gerek taraftarlarla, gerekse bazı yöneticilerle ve spor yazarlarıyla yaşadığı bazı olaylar sonucu yaşanan problemler takımı olumsuz etkiledi. Bütün bu olanlara rağmen başkan ve yönetim olarak kendisine verdiğimiz destek öyle bir boyuta geldi ki, takıma zarar vermeye başladı. Kangrene dönüşen bu olaylar neticesinde Ümit hocayla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık'' dedi. -SİYAH İLE BEYAZ DÖNEMLER- Ümit Özat'tan sonra göreve getirdikleri Mesut Bakkal için uyum süreci konusunda tereddütleri olduğunu ifade eden Gökçek, ''Ancak Mesut hocanın futbola olan yaklaşımı, kulüpçülüğü iyi bilmesi ve deneyimlerini takıma yansıtması sonucu ilk günden itibaren sadece, takıma futbol anlayışını değil, tüm futbolculara pozitif ve güler yüzlü olmayı öğretti. Takımdaki bu olumlu hava kısa sürede tüm camiaya yayıldı ve başarılar üst üste geldi. Ümit hocadan sonra Mesut hocayla çalışmak siyah ile beyaz gibi oldu'' diye konuştu. Teknik direktör Mesut Bakkal ile uzun süre çalışmak istediklerini vurgulayan başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mesut hocayla uzun süreli çalışmayı arzu ederim. Çünkü, hocamız bu takımı her türlü başarıya taşıyacak deneyime sahip. Kan uyuşmasının bozulmadığı sürece biz Mesut hocayla yolumuza devam edeceğiz. Kendisi de bana, 'şu ana kadar çalıştığım kulüpler içinde en iyi kadroya sahip takım Ankaragücü' diyerek, zaten bu takımla başarılı olabileceğinin sinyallerini de verdi.'' -YARGITAY KARARINA GÖRE YA DEVAM YA TAMAM- Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, başkanlığa seçildiği 2 genel kurulun, usulsüz üye kaydı yapıldığı gerekçesiyle iptaline ilişkin eski başkanların açtığı davanın kararına yaptıkları itirazın sonucuna göre, devam edip etmeyeceklerinin belli olacağını bildirdi. Gökçek, şöyle devam etti: ''19 Nisan'da Yargıtay'da duruşma yapılacak. Duruşmadan 1 hafta sonra da karar açıklanacak. Şayet Yargıtay kararı onamazsa gerekçeli kararı 1 ay sonra açıklayacak. Yargıtay'ın kararı onamasıyla bizim üyeliğimiz düşeceği için yapılacak genel kurulda yeniden aday olamayacağız, görevi bırakmak zorunda kalacağız. İşte o zaman umuyorum bize bu davaları açanlar, planı, programı ona göre yapmışlardır. Çünkü, 50 milyon liralık bir borcun altına girecekler. Eğer karar bizim lehimize çıkarsa da yapmayı planladığımız yatırımları devreye sokarak, Ankaragücü'nü ekonomik bakımdan bir dünya kulübü yapacağız. Gerçi göreve geldiğimiz dönemde takımın şampiyonluğu da başta olmak üzere bir dizi planımız vardı, ancak karşılaştığımız tablo bizim her türlü plan ve programımızı alt üst etti.'' Bir sezonda 4 büyüklere karşı en fazla galibiyeti bu dönemde aldıklarını söyleyen Ahmet Gökçek, ''Şayet Yargıtay kararı onamazsa, önümüzdeki sezondan itibaren herkesin severek izleyeceği bir takım haline geleceğiz'' dedi.