Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan aldı

Süper Lig'in 21. haftası BtcTurk Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Konuk ekip MKE Ankaragücü, 66. dakikada Orgill'in attığı golle, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fırat Aydınus, Alesk Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Yeni Malatyaspor: Farnolle - Mustafa, Chebake, Mina, Sakıb, Robin, Bifouma, Acquah, Chalali (Dk. 82 Ahmed), Hafez (Dk. 68 Donald), Kjartansson (Dk. 55 Umut)
MKE Ankaragücü: Ricardo - Alihan, Tiago, Kulusic, Kitsiou, Scarione (Dk. 77 Atila), Rodrigues (Dk. 88 Gerson), İlhan (Dk. 65 Konrad), Lobzhanidze, Lukasik, Orgill
Gol: Dk. 66 Orgill (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 49 Mustafa (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Ahmed (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Atila, Pinto (MKE Ankaragücü)
Maçın önemli anları
6'ncı dakikada Orgill'in ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
22'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şut BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.
38'inci dakikada sağ kanattan bindirme yapan Chebake'nin yaptığı ortaya topla buluşan Chaaleli'nin vuruşunda top kaleci Ricardo'da kaldı.
43'üncü dakikada savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar'ın ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.
49'uncu dakikada Lukasik'in uzun pasında gole giden mutlak gol pozisyonunda topu eliyle kesmesiyle Mustafa Akbaş kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
66'ncı dakikada orta sahada Konrad Michalak sol kanattan topu Gerson Rodrigues'e aktardı. Rodrigues topu bekletmeden Orgill'e verdikten sonra Orgill'in ceza sahası yayından topu kontrol edip yerden sert çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0.
74'üncü dakikada sol kanattan Donald'ın ortasına ceza sahası içinde penaltı noktasında Chebake'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
78'inci dakikada Bifouma ceza sahası dışından kaleye sert vurdu, top kale direğinden tekrar oyuna alanına döndü. Pozisyonun devamında Donald'ın şutu az farkla auta gitti.
82'nci dakikada orta sahada Acquah'ın orta sahada kaptırdığı topu ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze şutunu çekti, topu kaleci Farnolle kurtardı.
Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.