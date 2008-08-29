Ankaragücü 1 - Trabzonspor 2

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Tarık Ongun xx, Orkun Aktaş xx
Ankaragücü: Serkan xx, Elyasa xx, Tolga x, Chaabani x, İlkem x (Dk. 46 Murat Erdoğan x), Gökhan x (Dk. 68 Metin x), Cem x, Murat Duruer x, İbrahim xx, Jaba xx, Mehmet x (Dk. 79 Iglesias xx)
Trabzonspor: Tolga xx, Serkan xxx (Dk. 86 Ceyhun x), Song xx, Egemen xx, Cale xx, Yattara xx (Dk. 46 Tayfun xx), Selçuk xxx, Hüseyin xx, Colman xx (Dk. 81 Barış x), Umut xx, Gökhan xx
Goller: Dk. 35 Yattara, Dk. 38 Selçuk (Trabzonspor), Dk. 90 Iglesias (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 19 Tolga, Dk. 45 Elyasa, Dk. 61 Mehmet (Ankaragücü),
Dk. 43 Hüseyin (Trabzonspor)
46. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
58. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet'in dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Tolga meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
77. dakikada Umut'un ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Serkan meşin yuvarlağı kontrol etti.
80. dakikada Iglesias'ın indirdiği topla buluşan Metin'in vuruşunda, kaleci Tolga topu kornere çeldi.
87. dakikada Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Barış'ın uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada İbrahim'in ceza alanı ön çizgisinde yaptığı vuruşta, kaleci Tolga meşin yuvarlağı kontrol etti.
90. dakikada Trabzonspor çok tehlikeli geldi. 6'ya 2 gelen bordo-mavili ekipte son olarak topa Gökhan vururken, kaleci Serkan meşin yuvarlağı 2
hamlede kontrol etti.
90. dakikada uzun atılan topla buluşan Iglesias'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda
90. dakikada Cem'in ortasında topla buluşan Iglesias'ın kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.