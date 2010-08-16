-ANKARAGÜCÜ: 0 - TRABZONSPOR: 2 ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 yendi. 48. dakikada Hürriyet'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti. 54. dakikada Cale'nin sol taraftan yaptığı ortada Teofilo'nun kafayla aşırdığı topu, Alanzinho yine kafayla kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak kaleci Özden'de kaldı. 63. dakikada Yattara'nın sağ taraftan yaptığı ortada uygun durumda bulunan Teofilo, meşin yuvarlağa dokunamayınca, takımını öne geçirme şansını kullanamadı. 70. dakikada Umut'un ceza alanı içinden yaptığı ortada, arka direkte uygun durumda bulunan Teofilo, kafayla yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 73. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu en son önünde bulan Meye'nin vuruşunda, kaleci Onur meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sapara'nın kullandığı korner atışında Meye'nin kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti. 82. dakikada Umut'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciden seken topu önünde bulan Teofilo, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0 89. dakikada Metin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Onur meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Ankaragücü: Özden xx, Rajnoch x (Dk. 46 Özgür xx), Zewlakow xx, Aydın x, Murat x, Hürriyet xx, Adem xx, Sestak x (Dk. 55 Metin x), Sapara xx (Dk. 75 Kağan x), Güven x, Meye x Trabzonspor: Onur xxx, Serkan xx, Glowacki xx, Egemen xx, Cale xx, Ceyhun xx (Dk. 46 Yattara xx), Selçuk xx, Alanzinho xx (Dk. 75 Barış Ataş x), Colman xx, Burak x (Dk. 67 Umut xxx), Teofilo xxx Goller: Dk. 70 ve 82 Teofilo (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 17 Ceyhun, Dk. 42 Egemen, Dk. 79 Colman, Dk. 80 Serkan (Trabzonspor), Dk. 60 Aydın (Ankaragücü)