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Spor

Ankaragücü - Trabzonspor karşı karşıya

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

15 Ağustos 2010 03:00

T24- Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ardından Bursaspor'u 3-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavililer, lige de Ankaragücü'nü yenerek iyi başlamayı amaçlıyor.


Saat 19.30’da başlayan zorlu mücadele Ankaragücü’nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır.


Teofilo, siftah peşinde

Geçen sezon devre arasında geldiği Trabzonspor'da gol kaydetme başarısı gösteremeyen, ancak hazırlık maçları ve Süper Kupa maçında goller atan Teofilo, Ankaragücü maçında gol atması halinde bordo-mavili forma altında ligde golle tanışmış olacak.


Hollanda kampında Belçika'nın KRC Genk takımı ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, Bursaspor ile yapılan Süper Kupa maçında 3 gol atan Kolombiyalı oyuncu, gol atması halinde ligde siftah yapacak.


65. Randevu

Trabzonspor ile Ankaragücü, bu maçla birlikte ligde 65. kez karşı karşıya. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 64 maçta, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 33-16 üstünlüğü bulunuyor. 15 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 98 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 59 gol gördü.


ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR

STAT:19 Mayıs
SAAT: 19.30
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mete Kalkavan
 
ANKARAGÜCÜ: Özden, Özgür Çek, Zewlakow, Aydın, Güven, Metin, Hürriyet, Jan, Adem, Meye, Sestak
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat 


TRABZONSPOR: Onur. Serkan, Gloiwacki, Egemen, Cale, Ceyhun, Selcuk, Colman, Burak, Alanzinho, Teofilo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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