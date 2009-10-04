T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankaragücü - Galatasaray

Fırtına gibi başladığı sezonda Eskişehirspor beraberliği ile fren yapan, ardından Avrupa Ligi’nde Sturm Graz’a puan kaptıran G.Saray, Başkent’te Ankaragücü karşıs

04 Ekim 2009 03:00

Fırtına gibi başladığı sezonda Eskişehirspor beraberliği ile fren yapan, ardından Avrupa Ligi’nde Sturm Graz’a puan kaptıran G.Saray, Başkent’te Ankaragücü karşısında 3 puan arıyor.

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Keita, Sabri, Emre Aşık, Emre Güngör ve Gökhan Zan forma giyemeyecek. Ankaragücü’nde ise İngiliz golcü Vassel, Iglesias, Dos Santos ve Padilha sakatlıkları, Bebbe de cezası nedeniyle oynamayacak.

İşte iki takımın da ilk 11'i: 

Galatasaray

Leo Franco
Servet
Hakan
Uğur
Caner
Mustafa
Ayhan
Elano
Aydın
Arda
Baros


Ankaragücü

Serkan
Elyasa
Risp
Broggi
Ediz
Hürriyet
Murat
Ceyhun
Barbaros
Semavi
Metin

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24