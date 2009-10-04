Ankaragücü - Galatasaray

Fırtına gibi başladığı sezonda Eskişehirspor beraberliği ile fren yapan, ardından Avrupa Ligi’nde Sturm Graz’a puan kaptıran G.Saray, Başkent’te Ankaragücü karşısında 3 puan arıyor.

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Keita, Sabri, Emre Aşık, Emre Güngör ve Gökhan Zan forma giyemeyecek. Ankaragücü’nde ise İngiliz golcü Vassel, Iglesias, Dos Santos ve Padilha sakatlıkları, Bebbe de cezası nedeniyle oynamayacak.

İşte iki takımın da ilk 11'i:

Galatasaray



Leo Franco

Servet

Hakan

Uğur

Caner

Mustafa

Ayhan

Elano

Aydın

Arda

Baros



Ankaragücü



Serkan

Elyasa

Risp

Broggi

Ediz

Hürriyet

Murat

Ceyhun

Barbaros

Semavi

Metin