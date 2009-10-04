Ankaragücü - Galatasaray

Fırtına gibi başladığı sezonda Eskişehirspor beraberliği ile fren yapan, ardından Avrupa Ligi’nde Sturm Graz’a puan kaptıran G.Saray, Başkent’te Ankaragücü karşısında 3 puan arıyor.
Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Keita, Sabri, Emre Aşık, Emre Güngör ve Gökhan Zan forma giyemeyecek. Ankaragücü’nde ise İngiliz golcü Vassel, Iglesias, Dos Santos ve Padilha sakatlıkları, Bebbe de cezası nedeniyle oynamayacak.
İşte iki takımın da ilk 11'i:
Galatasaray
Leo Franco
Servet
Hakan
Uğur
Caner
Mustafa
Ayhan
Elano
Aydın
Arda
Baros
Ankaragücü
Serkan
Elyasa
Risp
Broggi
Ediz
Hürriyet
Murat
Ceyhun
Barbaros
Semavi
Metin