Ankara'dan üç ülkeye 1915 tepkisi



Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan dolayısıyla yayınladığı mesaj, "Açıklamanın, I. Dünya Savaşı'nda yaşananların, Ermeniler kadar Türk halkı bakımından da hassasiyet taşıdığı gerçeğinden kopuk olması ve tek taraflı bir bakış açısını yansıtması sorunludur. Bu seçici ve tarafgir adalet anlayışını reddediyoruz" ifadeleriyle eleştirildi.

'Türkiye bakımından yok hükmünde'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, soykırımın 100'üncü yıldönümü vesilesiyle Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen törenlere katılan liderler arasında yer aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Putin'in burada yaptığı konuşmaya karşılık verdi. Yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, tüm uyarı ve çağrılarımıza rağmen, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesini reddediyor ve kınıyoruz. Hukukun açık ihlali olan bu tür siyasi açıklamalar Türkiye bakımından yok hükmündedir" denildi.

'Soykırımı en iyi Rusya bilir'

Ankara'nın açıklamasında Rus tarihine ilişkin iddialara yer verildi: "Rusya'nın Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yüz yıl boyunca gerçekleştirdiği kitlesel katliamlar, sürgünler ve Holodomor gibi topluca cezalandırma yöntemleriyle özellikle kendi tarihinde Türk ve Müslüman halklara yönelik insanlık dışı uygulamaları göz önüne alındığında, 'soykırımın' ne olduğunu ve hukuki boyutunu esasen en iyi kendisinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Ermeni diasporasının yaşadığı ülkelerden Fransa'nın Cumhurbaşkanı François Hollande da dün Erivan'daki törenlerde hazır bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Fransa maalesef bir kere daha ayrımcı yaklaşımını sürdürmeyi tercih etmiştir. Fransa'nın bu haksız ve tarafgir tutumu Türkiye tarafından reddedilmekte ve kınanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'Türk kimliğine ve toplumuna iftira'

Açıklamada Hollande'ın Erivan'daki törene katılımı şu sözlerle eleştirildi: "Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, iddia edildiği gibi geçmişte yaşanan kayıpların anılmasından çok, Türk kimliğine, tarihine ve toplumuna yönelik iftiraların dillendirildiği bir tören şeklinde cereyan eden etkinliklere iştirak ederek, Ermeni anlatısına verdiği desteğini tekrarlamıştır."

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Erivan'daki törende yaptığı konuşmada, "Unutmadık, 100 yıl geçmiş olsa da hatırlamaya devam ediyoruz" demiş, uluslararası topluma Ermeni halkıyla gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür etmişti. Kurbanlar önünde saygıyla eğildiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı François Holland ise "Halkınızın yaşamak zorunda kaldığı trajediyi asla unutmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kitle katliamlarının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini savunmuştu.