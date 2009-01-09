Ankara’dan Livni’ye: Gelme!

‘Erdoğan gafil avlandı’

Haaretz’in, “Gazze operasyonu, İsrail’in Türkiye ile balayını bitirdi” başlıklı haber-analizinde, birkaç gün önce Tzipi Livni’nin Ankara’yı ziyaret etme talebini Türk yetkililere ilettiği, ancak Türkiye’den, “Ateşkes konusunu görüşmek istemiyorsa gelmesin” yanıtını aldığı belirtildi.Haberde, Ankara’nın İsrail ile Suriye arasında aracılık yapması sayesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in yakınlaştığı hatırlatılarak, “Ancak Dökme Kurşun Operasyonu’nun başlamasının ardından aralarındaki ilişki kopma noktasına geldi” denildi.Operasyonun başlamasından kısa süre önce Olmert ile görüşen Erdoğan’a, İsrail’in saldırı hazırlığında olduğu yönünde herhangi bir ipucu verilmediğini belirten gazete, “Saldırı Erdoğan’ı gafil avladı” diye yazdı. Erdoğan’ın bu yüzden İsrail’i ve Olmert’i suçladığı, danışmanlarının da Suriye-İsrail görüşmeleriyle ilgili olarak, “Doğrudan müzakereye geçmeye çok yakındık, bu operasyon her şeyi mahvetti” dediği belirtildi.Ancak Haaretz’e göre, Erdoğan’ın konuşmalarında İsrail’i sert şekilde eleştirmesine rağmen kapalı kapılar ardında Olmert’in ekibiyle iletişim sürdürüldü. Erdoğan’ın Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile görüştükten sonra Olmert’in danışmanı Şalom Turgeman’la temasa geçti ve İsrail’in ateşkes isteyip istemediğini sordu.Haaretz, Olmert’in ekibinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulduğu yorumlarını reddettiğini, Erdoğan’ın sert üslubunu yaklaşan yerel seçimlerle ilişkilendirdiklerini yazdı. İsrailli yetkililer, Türkiye ile stratejik ilişkilerin devam edeceğini söyledi.