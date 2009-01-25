Ankara’dan jest bekliyoruz

ABD’nin önde gelen Yahudi kuruluşlarından B’nai B’rith Başkan Yardımcısı Dan Mariaschin, Başbakan Erdoğan’dan Türkiyeli Yahudilerin güvenliğinin sağlanmasını isteyerek, ‘Liderlik böyle bir şeydir’ dedi.



İsrail’in Gazze operasyonu sonrası Türkiye Yahudilerine yönelen tehdit ve protestolar üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazan ABD’nin 5 büyük Yahudi kuruluşundan B’nai B’rith’in İdari Başkan Yardımcısı Dan Mariaschin, Ankara’dan Türkiye Yahudilerinin güvenliğine dair bir jest beklediklerini söyledi.



Milliyet’e konuşan Mariaschin, “Onlar, Türkiye’nin sosyal dokusunun parçası olmuş vatandaşlarınız. Şimdi biz Ankara’dan, yetkililerden, onların güvende olacağına dair bir jest görmek istiyoruz. Kelimelerin sonuçları vardır” diye konuştu.



Erdoğan’a yazdıkları mektuba değinen Mariaschin, “Artan endişelerimizi en yukarıdaki isimle paylaşmak istedik” dedi. Mariaschin, “Gazze ve İsrail’in politikaları konusunda fikir ayrılığı içinde olabiliriz. Bu doğaldır. Ama bir noktada, bir çizgi çekmeniz ve ülkenizin yüz yıllardır vatandaşı olan Yahudilerin hedef yapılmasına, taciz edilmesine dur demeniz gerekir. Liderlik böyle bir şeydir. Liderin sorumluluğu tabandan gelen baskıya, ‘Durun bakalım’ diyebilmek ve vatandaşlarını koruyacak şekilde kitlelerini yönlendirmektir” diye konuştu.



Dipten gelen akıntı



Hamas konusundaki fikirlerinin AKP’nin bakışından çok farklı olduğunu söyleyen Mariaschin, “Türkiye olarak, siz terörün ne olduğunu çok iyi bilirsiniz” ifadesini kullandı.

Türkiye’de yükselen anti-semitizmin Gazze operasyonundan bağımsız, uzun süredir dipten gelen bir dalga olduğunu söyleyen Mariaschin, “Özellikle basının bir bölümü nefreti besleyen şekilde yayın yapıyor. Tek amaçları bu” dedi. Dan Mariaschin, Türkiye-ABD ilişkilerini mektuptan bağımsız tuttuklarını vurgularken, “Başbakan’a mektup yazan kuruluşlar yıllardır Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-İsrail ilişkileri için çalışmıştır. Bu noktada yapmamız gereken yerle bir olan ilişkileri onarmaya çalışmak olacak” diye ekledi.



165 yıl önce New York’a gelen Alman Yahudisi göçmenler tarafından kurulan B’nai B’rith, BM’nin kuruluşunda hazır bulunan ilk sivil toplum örgütlerinden.

