Ankara'dan gol çıkmadı

Fortis Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı.

Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ile Kayserispor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçtan gol sesi çıkmadı.

Oldukça bozuk ve buzlu bir zeminde yapılan karşılaşma sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik adamları saha şartlarından şikayetçi oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞ SPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Narinç xx, Ali Zağlı xx

Gençlerbirliği OFTAŞ Spor: Recep xx, Orhan xx, Giray xxx, İlhan xxx, Petkoviç x, Serkan x, Olgay xx, Tozo xx (Dk. 81 Kadir ?), Murat Kalkan xx (Dk. 63 Bülent x), Sandro xx, İbrahim x

Kayserispor: Ivankov xx, Koray xx, Ali xx, Aydın xx, Toledo xx (Dk. 85 Kemal ?), Saido xx, Mehmet Topuz xx, Mehmet Eren x (Dk. 57 Turgay x), Ragıp x, Cangele x (Dk. 73 Gökhan x), Iglesias x

Sarı kartlar: Dk. 26 Ali, Dk. 33 Iglesias, Dk. 33 Mehmet Topuz, Dk. 87 Gökhan (Kayserispor), Dk. 90 İbrahim (Gençlerbirliği OFTAŞ Spor)

İLK YARI

9. dakikada Sandro'nun ön direğe kullandığı köşe atışında İbrahim'in kafa vuruşunu defans engelleyerek topu kornere gönderdi.

30. dakikada Kayserispor ceza sahasına sağ çaprazdan giren Serkan topu Sandro ile buluşturdu. Sandro kötü bir vuruşla topu auta attı.

35. dakikada Mehmet Topuz'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

70. dakikada Petkoviç'in sol taraftan yaptığı ortada İbrahim topu kafayla Serkan'a sektirdi. Serkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

75. dakikada Saido'nun yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.