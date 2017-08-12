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Ankara'dan gezegen keşfetti!

Keşfi Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Mesut Yılmaz başkanlığındaki bir grup yaptı

12 Ağustos 2017 12:49

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Mesut Yılmaz başkanlığındaki bir grup Güneş Sistemi’nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bir gezegen keşfetti.

Habertürk'ün haberine göre; araştırmacılar, kırmızı renkli bu yıldızı Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki (TUG) 1 buçuk metrelik Türk-Rus yapımı teleskopu üzerine kurulan ışık dalgalarını ölçen spektrograf yardımıyla keşfetti. Yaklaşık 10 yıl süren kapsamlı bir gözlem süreci sonucunda rastlanan gezegene, HD 208897 adı verildi. Gezegen, Güneş’ten 5 kat daha fazla oranda metal içeren dev bir yıldızın etrafındaki dönüşünü 353 günde tamamlıyor.

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