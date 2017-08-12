Ankara'dan gezegen keşfetti!

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Mesut Yılmaz başkanlığındaki bir grup Güneş Sistemi’nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bir gezegen keşfetti.

Habertürk'ün haberine göre; araştırmacılar, kırmızı renkli bu yıldızı Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki (TUG) 1 buçuk metrelik Türk-Rus yapımı teleskopu üzerine kurulan ışık dalgalarını ölçen spektrograf yardımıyla keşfetti. Yaklaşık 10 yıl süren kapsamlı bir gözlem süreci sonucunda rastlanan gezegene, HD 208897 adı verildi. Gezegen, Güneş’ten 5 kat daha fazla oranda metal içeren dev bir yıldızın etrafındaki dönüşünü 353 günde tamamlıyor.

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