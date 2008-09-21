Ankara'dan galip çıkmadı



Turkcell Süper Lig'de ligde galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde Ankaragücü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Ankara'da 0-0 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi. Ankaragücü'nde cezalı İbrahim Ege ve Chaabani'nin oynamadığı maçta Hakan Kutlu, bu oyuncuların yerine defansta Tolga Doğantez, İbrahim Ege'nin yerine de Barbaros Barut'a şans verdi.



Deplasman takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise cezalı kaleci Hasagiç'in yokluğunda kaleyi Mehmet Ali korurken, Abdullah Avcı genç oyuncu Gökhan Süzen'i ilk kez onbirde sahaya sürdü.



İlk yarıda Ankaragücü'nde Jaba ve Mehmet Yılmaz etkisiz kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İbrahim Akın ve Bebbe ile yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.



İkinci yarıda İstanbul Büyükşehir Belediyespor daha organize ataklar yaparken, ev sahibi Ankaragücü'nün pozisyon bulmakta özellikle ikinci yarının ilk dakikalarında zorlandığı görüldü.



Ligde galibiyeti bulunmayan iki takım da gol için ürettiği pozisyonlardan faydalanamayınca maç 0-0 berabere sona erdi.



Bu sonuçla iki takım da puanlarını 2'ye çıkarmış oldu.



ANKARAGÜCÜ: 0 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yunus Yıldırım, Serdar Diyadin, Uygar Bebek

Ankaragücü: Serkan xx, Elyasa xx, Tolga Doğantez xx, Burak Özsaraç xx, İlkem xx, Barbaros Barut x (Dk. 89 Metin Akan x), Cem Can xx, Murat Erdoğan x (Dk. 63 Iglesias x), Gökhan Emreciksin xx, Jaba x (Dk. 74 Murat Duruer x), Mehmet Yılmaz x

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Ali xx, Marcin Kus xx, Cesario xx, Barbosa xx, Gökhan Süzen xx, Kerim xx, Efe x, Zeki xx, Serhat x (Dk. 70 Erman Kılıç x), Bebbe x (Dk.79 Adriano x), İbrahim Akın xx (Dk. 86 Okan Buruk x)







MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Cem Can'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Mehmet Ali'de kaldı.



21. dakikada art arda çalımlarla ceza alanına giren Zeki'nin vuruşunda, kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.



27. dakikada Gökhan Emreciksin'in yaptığı ortada topla buluşan İlkem'in vuruşunda, kaleci Mehmet Ali meşin yuvarlağı tokatlayarak tehlikeyi önledi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



İKİNCİ YARI

52. dakikada İbrahim'in sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Barbosa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



63. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerim'in vuruşunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



74. dakikada ceza alanına giren Jaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedince, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



85. dakikada Adriano'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan İbrahim'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı.

