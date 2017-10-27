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Ekonomi

'Ankara'dan direkt uçuşlarda destinasyon artırılmalı'

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara)- TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKKONFED) Başkan Yardımcısı ve Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD) Başkanı Ali Tekin Çelik, THY’nin Ankara'dan Frankfurt, Berlin ve Viyana’ya direkt uçuş başlatacağını

27 Ekim 2017 16:43

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara)- TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKKONFED) Başkan Yardımcısı ve Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD) Başkanı Ali Tekin Çelik, THY’nin Ankara\'dan Frankfurt, Berlin ve Viyana’ya direkt uçuş başlatacağını hatırlatarak, “THY, Ankara\'dan direkt uçuşlarda destinasyonu artırmalı” dedi.
Dünyanın her ülkesinde başkentlerin çok özel bir konumu bulunduğuna dikkati çeken Çelik, Ankara’nın ise kan kaybına uğradığını söyledi. Bazı kamu ve özel kuruluşların merkezlerinin İstanbul’a taşındığını belirten Çelik, Türk Hava Yolları’nın Ankara\'dan, 29 Ekim’de Frankfurt\'a, 30 Ekim\'de Berlin\'e ve 31 Ekim\'de de Viyana\'ya direkt uçuş başlatacağını hatırlatarak, \"Frankfurt\'a haftada 3 frekans, Berlin’e ve Viyana\'ya haftada iki frekans, direkt sefer başlatılacak. Doğrudan sefer planlamalarına yeni şehirler dahil edilmesi gerekiyor” dedi.
Akyurt İlçesinde uluslararası fuar ve kongre alanı inşaatının temelinin atıldığını, fuar alanı bittiğinde Ankara’nın uluslararası düzeyde buluşmalar gerçekleştireceğini dile getiren Çelik, üniversiteleri, araştırma merkezleri, sanayideki kümelenme çalışmaları ve turizm imkanlarıyla Ankara’nın potansiyelinin çok olduğunu ancak bunun değerlendirilemediğini anlattı. Çelik, \"THY\'yi Frankfurt, Berlin ve Viyana’ya başlattığı doğrudan seferler için kutluyoruz, ancak bunun yeterli olmadığının bilinmesi lazım. Esenboğa Havalimanı’nın dış hatları bomboş dururken, İstanbul merkezli doğrudan uçuşlar, bu şehrin yükünü artırıyor. Hem Ankara’nın atıl kapasitesini değerlendirmek hem de İstanbul’u rahatlatmak adına, THY’den yeni destinasyonlar bekliyoruz\" dedi.

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