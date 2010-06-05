Ankara'dan Barzani'ye net teklif

T24 - Türkiye, bölgenin kalkınması konusunda yapacaklarını açıkladı. Karşılığında Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK yöneticilerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atılması, Mahmur Kampı'nın boşaltılmasının hızlandırılması istendi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Mesud Barzani'nin Ankara ziyaretinde, yıllardır gerginlikle anılan bölgeye ilişkin çok önemli adımlar atıldı. Ankara, Barzani'ye terörle mücadeleye destek karşılığında, Kuzey Irak Bölgesi'nin hızla kalkındırılması sözü verdi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Kürt lider, Ankara temaslarında dile getirdiği destek konusunda somut adımlar atarsa, Kuzey Irak Bölgesi'ndeki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden dünyaya aktarımı, yeni bir sınır kapısı açılması, Erbil'de ortak serbest ticaret bölgesi kurulması, yeni ticaret rotaları belirlenmesi veTürk şirketlerinin bölgede yatırıma özendirilmesi sağlanacak. Ankara, Barzani'den, 'terörle mücadelede aktif destek' istedi. Kuzey Irak'taki PKK yöneticilerinin listesi Barzani'ye verildi ve bunların Türkiye'ye iadesi, Mahmur Kampı'nın boşaltılmasının hızlandırılması istendi. Nokta adresler içeren liste, MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından Barzani'ye sunuldu. Bu iki somut isteğin yanında ayrıca Barzani'ye PKK'nın Kuzey Irak'ta propaganda yaparak yandaş toplama çabası içerisinde olduğu da hatırlatıldı ve 'bu propagandaya izin vermeyin' çağrısı yapıldı.





Barzani'ye verilen sözler



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terörle mücadele konusunda somut adımlar atılması koşuluyla, Türkiye'nin Barzani'ye verdiği sözler ise şöyle:



- Enerji kaynaklarının aktarımı: Irak'ın kuzeyindeki petrol ve doğalgaz gibi zengin enerji kaynaklarının dünyaya aktarımı,Türkiye üzerinden gerçekleştirilecek.



- Yeni sınır kapısı: Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için, 2'nci bir kapı daha açılacak.



- Ticaret rotası: Yeni sınır kapısının açılmasıyla birlikte, ticaret için yeni rotalar da belirlenecek. Sınır geçişleri rahatlatılacak.



- Erbil'de serbest ticaret bölgesi: Kuzey Irak'ın Erbil kentinde, serbest ticaret bölgesi kurulacak. Türk şirketlerinin ve çok uluslu şirketlerin bölgeye yönelik ilgisi artırılacak.



- Yatırıma özendirilecek: Türk şirketlerinin yatırım yapması özendirilecek. Bankacılık işlemleri için Türk bankalarının Kuzey Irak'ta şube açmaları sağlanacak.





