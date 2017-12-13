Ankara'dan AİHM'ye Şık savunması: Gazetecilikten yargılanmıyor

Türk hükümetinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) talebi üzerine tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna ilişkin savunma verdiği bildirildi. Ankara'nın savunma metninde, Cumhuriyet davası kapsamında tutuklu yargılanan Şık'ın “gazetecilik faaliyetlerinden tutuklanmadığı” öne sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Türk hükümetinden gönderilen savunmada Şık'ın 30 Aralık 2016'da tutuklanmasına gerekçe olarak, attığı bazı tweet’ler, PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj ve "MİT tırları" haberleri gösterildi. Savunmada ayrıca Şık’ın devlet ve kolluk kuvvetleri için “katil, mafya, şiddet” gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

Kanıt olarak haberleri gösterildi

Cumhuriyet'e göre, Şık'ın gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanmadığı ifade edilen savunmada, Şık'a yöneltilen iddialara ilişkin kanıt olarak ise sadece yaptığı haberler sunulabildi.

Daha önce AİHM'nin tanıdığı süre içerisinde savunma göndermeyen ve ek süre talep eden Adalet Bakanlığı'nın Şık'a ilişkin, biri 48 diğeri 17 sayfalık iki savunma metni gönderdiği belirtildi. Savunmada, 20 Temmuz 2015’ten itibaren Türkiye’de yaşanan terör saldırıları anlatılırken; PKK, Gülen yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi de verildiği bildirildi.

Türk hükümeti AİHM'den, Şık'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin şikayet başvurusunu reddetmesini isteyerek,iç hukuk yollarının henüz tüketilmediğini bildirdi.

Şık'ın 11 aydır tutuklu olmasını savunan Türk hükümetinin, AİHM'ye bu durumun makul görülmesi için mahkemenin, İtalya’da görülen ve 40 mafya üyesinin yargılandığı davada 2 yıl 8 aylık tutukluluğu makul bulduğu kararını örnek gösterdi.

DW/GA,CÖ

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