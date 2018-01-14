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Ankara'dan ABD'ye 'Sınır gücü' tepkisi: Teröre karşı her türlü müdahale hakkımız mahfuzdur

"ABD endişe verici adımlar atıyor"

14 Ocak 2018 21:44

ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun "Milislerden yeni bir sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Yeni sınır güvenliği birimi 30 bin kişiden oluşabilir" açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröre karşı her türlü müdahale hakkımız mahfuzdur" dedi.

Kalın açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, ’DAEŞ ile mücadele’ gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur." dedi.

 

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