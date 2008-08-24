Ankara'dan 3 puan çıkmadı

Turkcell Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile ligin yeni ekiplerinden Kocelispor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Gençlerbirliği'nin golü 40. dakikada Burhan'dan gelirken, Kocaelispor'a beraberliği getiren golü 45. dakikada Jestroviç kaydetti.



GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - KOCAELİSPOR: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gencerler, Süleyman Özay, Serkan Akarca

Gençlerbirliği: Periç, Emre, El Saka, İlhan, Ergün, Kerem, Burhan, Mehmet, Bilal, Mustafa, Djite

Kocaelispor: Serdar, Musa Büyük, Tutoriç, Ufuk, Aldelkoviç, Serhat, Taner, Kemal, Nguenheu, Moreira, Jestroviç

Goller: Dk. 40 Burhan (Gençlerbirliği), Dk. 45 Jestroviç (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 38 Jestroviç (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Kerem'in ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta ön direkte İlhan topa dokundu, ancak meşin yuvarlak kaleci Serdar'ın ellerinde kaldı.



23. dakikada Bilal ceza alanı son çizgisinden topu ortadaki Djite'ye çıkardı. Bu futbolcunun yerden cılız şutunda meşin yuvarlak kaleci Serdar'da kaldı.



29. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan El Saka'nın şutunda top arkadaşı Mustafa'da kaldı. Bu futbolcu da pasını penaltı noktasının biraz gerisindeki Djite'ye aktardı. Djite'nin şutunda kaleci Serdar topu kontrol etmeyi başardı.



34. dakikada Mehmet'in yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta kaleci Serdar topu iki hamlede kontrol etti.



40. dakikada Burhan, Kocaelispor ceza alanı içerisinde 3 futbolcudan sıyrıldıktan sonra kaleci Serdar ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Serdar'ın solundan ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



45. dakikada Kemal'in kullandığı serbest atışta kale direğinden seken top kale çizgisine paralel giderken, gerilerden gelen Jestroviç meşin yuvarlağı ağlara göndererek, eşitliği sağladı: 1-1

