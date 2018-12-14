Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitirenlerin hikayeleri

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda, başkentten Konya'ya giden yüksek hızlı bir trenle aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.

Kazada yaşamını yitirenler; makinistler Adem Yaşar, Hulusi Beler ve Kadir Ünal ile yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem Ersan.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının hikayelerini derledik.

Hulusi Böler

Tokatlı Hulusi Böler, kazada hayatını kaybeden 3 makinistten biri.

Demirören Haber Ajansı (DHA), 34 yaşındaki Böler'in 11 yıldır TCDD'de makinist olarak çalıştığını aktardı.

Tokat merkezine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan Böler, iki çocuk babasıydı.

Prof. Dr. Berahitdin Albayrak

53 yaşındaki Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen bir panele katılmak için trene bindi. Gökbilim ve robotların geleceği gibi konuların ele alındığı panelde çocuklarla buluşacaktı.

Berahitdin Albayrak'ın eşinin de bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Albayrak için Cuma günü üniversitesinde özel bir tören düzenlenecek.

Kübra Yılmaz

Isparta doğumlu Biyomedikal Mühendisi Yılmaz, ailesi ile birlikte Ankara'da yaşıyordu.

Yerel medyaya göre Yılmaz, Ankara'dan Konya'ya çalışmak için giderken kazada yaşamını yitirdi.

Biyomed - Biyomedikal Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu da meslektaşları için başsağlığı mesajı paylaştı.

Adem Yaşar

Yerel medyaya göre makinist Adem Yaşar, Çankırı'nın Şabanözü nüfusuna kayıtlıydı.

Yaşar, evli ve iki çocuk babasıydı.

Yusuf Yetim

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'nin Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim de kaza sırasında trendeydi.

Yetim, partinin de 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayıydı.

1965 Şanlıurfa doğumlu Yetim'in evli ve bir çocuk babası olduğu, daha önce farklı bakanlıklarda müşavirlik yaptığı bildirildi.

Tahsin Ertaş

48 yaşındaki Ertaş, Konya'daki Medicana Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyordu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ertaş, Ankara'da yaşıyordu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ertaş hastanenin yenidoğan yoğun bakım üniversitesindeki nöbetine gelmek için sabah saatlerinde yola çıkmıştı.

Kadir Ünal

Ünal, hızlı yolcu treninin çarpıştığı kılavuz treninin makinistiydi.

Hayatını kaybeden diğer iki kişi ise Ebru Erdem Ersan ile Arif Kahan Ertik idi.