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Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda, 4'ü satıcı 23 kişi yakalandı

25 Ekim 2018 19:40

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Akyurt ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda, 4\'ü satıcı 23 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4\'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla önceden tespit edilen adres ve kişilere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Beyazıt Mahallesi\'ndeki müstakil eve yapılan operasyonda, 38 gram eroin ve çok miktarda uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi. Evde yakalanan A.Ç. (21), V.T. (21), L.T. (26) ve Ş.A. (26) ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri sırasında bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen 19 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ç., V.T., L.T. ve Ş.A tutuklanarak, Sincan Cezaevi\'ne gönderildi.

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