T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'daki 'usulsüz dinleme' soruşturmasında 15 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında 18 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti

15 Ocak 2016 23:53

Ankara’da usulsüz dinleme iddialarına ilişkin tutuklanma istemi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilen 18 kişiden 15’inin tutuklandığı açıklandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında savcılığın tutuklanmasını talep ettiği 18 şüpheliden 15'i tutuklandı. Soruşturma savcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah adliyeye getirilen 30 şüpheliden 18'ini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Bu şüpheliler, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer tarafından sorgulandı. Süer, sorgu sonucunda şüphelilerden 15'ini tutuklarken, 3'ünü serbest bıraktı.

ETİKETLER

ankarausulsüz dinlemesoruşturmatutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24