Ankara'daki 'usulsüz dinleme' soruşturmasında 15 tutuklama

Ankara’da usulsüz dinleme iddialarına ilişkin tutuklanma istemi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilen 18 kişiden 15’inin tutuklandığı açıklandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında savcılığın tutuklanmasını talep ettiği 18 şüpheliden 15'i tutuklandı. Soruşturma savcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah adliyeye getirilen 30 şüpheliden 18'ini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Bu şüpheliler, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer tarafından sorgulandı. Süer, sorgu sonucunda şüphelilerden 15'ini tutuklarken, 3'ünü serbest bıraktı.