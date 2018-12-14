Ankara'daki tren kazasında çarpışma anının görüntüsü ortaya çıktı!

<p>Ankara’da 3’ü makinist olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.</p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/video/iste-kaza-ani,17827">Video için tıklayın.</a></p>\r\n\r\n<hr />\r\n<div>\r\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;height:0;overflow:hidden;"><iframe allow="autoplay" allowfullscreen frameborder="0" height="100%" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x6yya4u?autoplay=true&mute=1&queue-autoplay-next=0" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" type="text/html" width="100%"></iframe></div>\r\n</div>\r\n\r\n<hr />\r\n<p> </p>\r\n