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Ankara'daki tren kazasında çarpışma anının görüntüsü ortaya çıktı!

Kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti

14 Aralık 2018 20:32

Ankara’da 3’ü makinist olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

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