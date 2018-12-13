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Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti; TCDD Genel Müdürü, Twitter profilini kilitledi

Apaydın, tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'ü de sosyal medyadan engellemişti

13 Aralık 2018 15:28

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, sosyal medya hesabını ‘kilitledi.’

Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası sonrası, daha önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz’ü sosyal medya hesabında engellemesiyle tepki çeken İsa Apaydın’ın sosyal medya hesabını kendini takip etmeyen kişilere kapattığı anlaşıldı.

Apaydın’ın sosyal medya hesabını kitlemiş olması, Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 47 kişinin yaralandığı tren kazasından sonra dikkati çekti.

TCDD, sabah saat 06.30’da Ankara’da yaşanan kazadan bu haberin girildiği saate (12.25) kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

TCDD, Twitter’da sadece Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Ulaştırma Bakanlığı’nın paylaştığı mesajları ‘rtweet’ yaptı.

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